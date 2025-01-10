Весна торопится в Москву

В Москву на выходных придет апрельское тепло. Уже сегодня воздух прогреется до +4 градусов, сообщил Гидрометцентр. Это примерно на 10 градусов выше климатической нормы. Теплый фронт идет с севера Африки. В некоторых районах Москвы снежный покров растает. В выходные 11-12 января ожидается пасмурная погода и снег с дождем.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Такая аномальная ситуация продлится недолго, отмечает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов: «В субботу, 11 января, будет очень теплый день, с температурой до 3-4 градусов тепла. Будет дождь, затем мокрый снег, переходящий в дождь. Снег будет ложиться, но он будет сразу же таять. После этого наступит небольшое снижение температуры, которое затронет воскресенье, понедельник и вторник, до -5…-7 градусов в ночные часы, а в дневные будет порядка -2..-4.

В среду, 15 января температура снова пойдет вверх, а с 16 по 17 января нас ждет очередная волна осадков и потепления. То есть вот такая дерганая, нервная погода с чередованием потепления и похолодания. Начиная с воскресенья, 19 января, с Крещения, ожидается очередной мощный поток тепла, который продлится тоже три-четыре дня.

Что касается давления, то оно слишком сильно меняться не будет. Основные центры, где идет самое быстрое изменение давления, проходят по северу центра циклонов, поэтому осадки в основном будут колебаться от слабых до умеренных.

Это вызвано стабильностью атмосферных процессов, постоянно идет поток воздушных масс из Европы, Средиземноморья, иногда даже с Североафриканского континента, за счет этого держатся высокие аномалии температуры. Ну, например, вчера в Кирове они достигли 10-12 градусов выше нормы, это очень значительные отклонения».

В центре «Фобос» также ожидают, что весна в Москве наступит преждевременно: в марте и апреле температура будет выше нормы на 3-4 градуса, а к началу апреля снег растает.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова