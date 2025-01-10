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Глава Сочи рассказал об изменении движения в микрорайоне Мацеста

В ночь на воскресенье, 12 января, на трех участках улиц в микрорайоне Мацеста начнет действовать новая схема движения. Глава Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале объяснил, что в последний год все чаще появлялись заторовые ситуации на Курортном проспекте и Аллее Челтенхема, вырос и уровень аварийности в сравнении с предыдущими годами.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Для улучшения ситуации городская межведомственная комиссия разработала новую схему движения для трех участков улиц в микрорайоне Мацеста. Она начнет действовать в ночь на воскресенье 12 января. Конечно, автомобилистам потребуется время, чтобы привыкнуть к изменениям. Прошу отнестись к ним с пониманием, изучить схему и быть внимательнее на дорогах»,— призвал мэр.

Господин Прошунин также отметил, что новая схема будет удобнее для тех, кто пользуется общественным транспортом. В районе санатория «Зеленая Роща» добавят еще одну остановку для семи маршрутов. Власти совместно с представителями Госавтоинспекции будут следить за дорожной обстановкой в микрорайоне для принятия дальнейших решений.

Вячеслав Рыжков

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