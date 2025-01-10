В Казанском кремле отреставрируют аварийный участок стены

В Казанском кремле начнут реставрацию аварийного участка стены, работы затронут промежуток между Спасской и Юго-Западной башней. Соответствующий акт государственной историко-культурной экспертизы опубликован на сайте комитета республики по охране объектов культурного наследия.

По результатам обследования категория технического состояния строительных конструкций объекта признана аварийной.

Проект реставрации разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» и включает в себя восстановление 9 печур, обработку кирпичной кладки, укладку пола с узором в «елочку», а также установку ворот для торговли сувенирами. Будет проведена реконструкция боевого хода, установка новых ограждений и замена кровельного покрытия на «под старинное дерево».

Кроме того, в рамках проекта обустроят системы освещения, отопления и вентиляции, защитив кабели. Всего предусмотрено 11 конструктивных решений для укрепления памятника и 4 архитектурных — для восстановления утраченных элементов. Строительный объем составит более 3,2 тыс. куб. м.

Влас Северин