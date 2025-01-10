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В пригороде Уфы развернули дополнительную инфраструктуру связи

Новое оборудование увеличило зону покрытия LTE и скорость мобильного интернета для жителей Нагаево. Работу по улучшению сети в одном из наиболее востребованных пригородных сел Уфы провёл МегаФон.

Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон»

Позитивные изменения коснулись улиц Таежной, Декоративной, Героя Василия Утина, Михаила Дорохова, а также переулков Интересного, Таежного, Драгоценного, Загадочного, Молодого, Кудрявого и других. В результате проведённых работ средняя скорость загрузки здесь составляет 15 Мбит/с, максимальная достигает 75 Мбит/с. Тяжёлый контент теперь загружается быстрее, даже если к сети одновременно подключается большое количество пользователей.

«Доступ к мобильному интернету необходим для комфортной жизни наравне с наличием дорог и объектов социальной инфраструктуры. Нагаево — одно из самых популярных направлений для переезда в частный сектор. Село активно застраивается, появляются новые улицы, а количество пользователей интернета растёт. Новое покрытие существенно упрощает повседневные задачи для наших абонентов, открывает доступ к образовательным ресурсам, государственным услугам и развлекательным сервисам», — прокомментировал директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.

Дополнительное телеком-оборудование работает в нескольких диапазонах частот, что гарантирует широкий радиус распространения сигнала, хорошее проникновение в закрытые помещения и оптимальные скорости передачи данных. После расширения инфраструктуры связи местные жители суммарно использовали за месяц 14 Тбайт интернет-трафика, что сопоставимо почти с десятью тысячами фильмов в разрешении для смартфона.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 77,3 млн клиентов.

АО «МегаФон»

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