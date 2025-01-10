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Бывшего работника «Башкирэнерго» приговорили к ограничению свободы за хакерство

Уфимец Александр Нургутдинов приговорен к двухлетнему ограничению свободы за атаку на веб-инфраструктуру ООО «Башкирэнерго», сотрудником которого он ранее являлся. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Башкирии. Приговором Октябрьского районного суда в ближайшие два года подсудимому запрещено покидать место проживания с 23:00 до 6:00, менять место жительства без разрешения и выезжать за пределы Уфы.

Как следует из приговора, 25 марта 2023 года Александр Нургутдинов разместил в интернет-приемной гендиректора АО «БЭСК» на сайте «Башкирэнерго» (компании аффилированы) скачанный в интернете вредоносный архив. При его распаковке заполнялась оперативная память компьютера и создавалась чрезмерная нагрузка на центральный процессор. В результате компьютер должен был замедлиться или заблокироваться.

Атака была отражена с помощью антивируса, веб-инфраструктура «Башкирэнерго» не пострадала. Позже неправомерное воздействие выявили оперативники УФСБ во время проверки информационной безопасности объектов критической инфраструктуры Башкирии.

Защита ходатайствовала в суде об освобождении Александра Нургутдинова от уголовной ответственности с назначением штрафа. Ходатайство, в числе прочих, мотивировалось признанием вины, извинением в адрес руководства «Башкирэнерго», внесением 20 тыс. руб. в качестве благотворительной помощи в фонды детского дома и помощи участникам СВО.

Суд не нашел оснований для освобождения от ответственности и признал Александра Нургутдинова виновным по ч. 1 ст. 273 УК РФ («создание, распространение и использование вредоносных компьютерных программ»).

Идэль Гумеров

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