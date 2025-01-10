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Эйнауди при свечах и «Орлеанская дева»

Куда сходить в Уфе с 11 по 17 января

На следующей неделе в Уфе пройдут концерты группы «Комиссар», с продолжением новогодних программ выступят государственный симфонический оркестр и коллектив Башоперы. В театрах покажут «Орлеанскую деву», городскую историю «Белый ангел с черными крыльями» и музыкальную драму «Молодые сердца». В кино можно будет увидеть триллер «Криминальный шеф», российскую комедию «Братья» и аниме Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает».

Концерты

12 января Башкирский театр оперы и балета покажет новогодний гала-концерт. Артисты оперной и балетной трупп, хор и симфонический оркестр представят известные произведения музыкальной классики. Зрителям обещают праздничную, по-новогоднему волшебную атмосферу.

В тот же день на сцене конгресс-холла «Торатау» CAGMO представит концертную программу «Саундтреки Эйнауди при свечах». В исполнении струнных и фортепиано в окружении сотен свечей прозвучат атмосферные саундтреки итальянского композитора Людовико Эйнауди (фильмы «1+1», «Черный лебедь», «Это — Англия», «Земля Кочевников» и другие).

14 января в «Максимилианс» выступит отечественная поп-группа «Комиссар».

Государственный симфонический оркестр

Государственный симфонический оркестр

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Государственный симфонический оркестр

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Во вторник ГКЗ «Башкортостан» представит свою версию новогоднего концерта: прозвучит музыка балета «Щелкунчик». На сцене будет звучать только музыка Петра Чайковского.

В «Артерии» в программе «Живой звук» 15 января выступит уфимская певица Gulnara. Гульнара Байгузина — победитель всероссийских и международных вокальных конкурсов. В 2023 году участвовала в проекте «Голос».

Спектакли

17 января Башопера покажет «Орлеанскую деву». Место действия — Франция начала XV века, время окончания Столетней войны, охоты на ведьм, религиозного фанатизма и инквизиторских костров. Юная Жанна д’Арк сумела возглавить отчаявшуюся французскую армию и обратить в бегство вражеские гарнизоны, казалось бы, неприступных крепостей. Но чувство долга перед Родиной слабнет под вспыхнувшей любовью к рыцарю-изменнику. Лишь смерть позволит ей избавиться от непреодолимого противоречия.

В этот же день в Молодежном театре имени Мустая Карима — городская история «Белый ангел с черными крыльями». Главная героиня спектакля загнана в тупик конфликтами с семьей и сложностями в личных отношениях.

В Театре драмы имени Гафури 14 января можно посмотреть музыкальную драму «Молодые сердца». Между скромным веселым Хайретдином и первой красавицей деревни Сарби вспыхивают взаимные чувства. Но в их жизнь врывается война: Хайретдина и других молодых парней забирают на фронт, Сарби и ее подружки обещают их дождаться. Драматические действия спектакля переплетаются с народными играми, плясками.

Кино

В кинотеатрах можно будет посмотреть триллер «Криминальный шеф» (США). Райан, повар-неудачник, находящийся в долгах, приезжает в Латинскую Америку по приглашению давнего товарища по кулинарной школе. Приятель главного героя реализовался в профессии и проживает в шикарном доме, где через несколько дней запланирован ужин для богатых гостей. Однажды утром Райан обнаруживает друга повесившимся и решает выдать себя за него, чтобы рассчитаться со своими долгами. В ролях: Грег Винтер, Тэмсин Топольски, Рэнди Васкес, Пенелопа Митчелл, Хуан Карлос Мессиер и другие.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Филипп Киркоров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В прокат вышла российская комедия «Братья». Беззаботному бездельнику и дамскому угоднику Славику нужен донор-родственник. Единственный вариант — неожиданно нашедшийся брат, которым оказывается Филипп Киркоров. Коварный план встречи со знаменитостью обернется страшным сном для обоих братьев: им предстоит пройти через экстремальное выживание в лесу, знакомство с язычниками и другие испытания. В ролях: Денис Дорохов, Филипп Киркоров, Алена Савастова, Карина Андоленко, Игорь Кистол и другие.

Кадр из мультипликационного фильма «Ветер крепчает»

Кадр из мультипликационного фильма «Ветер крепчает»

Фото: Централ Партнершип

Кадр из мультипликационного фильма «Ветер крепчает»

Фото: Централ Партнершип

11 января в «Синема парке» покажут аниме Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает». Мальчик Дзиро мечтает о самолетах, способных обогнать ветер. Пилотом ему не стать из-за врожденной близорукости, но Дзиро продолжает мечтать о небе и придумывать идеальный самолет. Со временем он становится одним из лучших авиаконструкторов мира. На пути к успеху он встретит интересных людей, переживет Великое землетрясение в Токио и жестокие войны, а также обретет любовь всей своей жизни.

В четверг в «Артерии» — лекторий «Давай поругаемся!». Мастер-класс по эффективному взаимодействию между людьми проведет тренер soft skills Ришат Валитов. 17 января — кинолекторий с Андреем Королевым. Тема обсуждения — самый чудаковатый в мире роуд-муви «Простая история» Дэвида Линча.

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