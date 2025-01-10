За новогодние праздники новогоднюю сказку «Лабиринт», проводимую в Казанском цирке, посетили 84 тысячи зрителей. Об этом на брифинге, посвященном итогам проведения культурных и массовых мероприятий в период новогодних каникул, сообщила первый заместитель министра культуры республики Юлия Адгамова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новогоднюю сказку «Лабиринт» в Казанском цирке посетили 84 тыс. зрителей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Новогоднюю сказку «Лабиринт» в Казанском цирке посетили 84 тыс. зрителей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Только с начала 2025 года цирк показал шоу «Лабиринт» 44 раза. Этот спектакль создан при участии Московского цирка Никулина на Цветном бульваре и дрессировщика Сергея Нестерова из Белорусского государственного цирка.

В прошлом году в цирке прошло 43 новогодних выступления «Как кот на Новый год счастье принес», а позапрошлой зимой — 34 представления «Морозко».

Как отметила Юлия Адгамова, в Татарстане в период новогодних каникул прошло около 3,5 тыс. мероприятий, в которых участвовали свыше 500 тыс. жителей.

Влас Северин