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В Татарстане в период новогодних каникул прошло порядка 3,5 тыс. мероприятий

В Татарстане в период новогодних каникул прошло около 3,5 тыс. мероприятий, в которых участвовали свыше 500 тыс. жителей. Об этом на брифинге, посвященном итогам проведения культурных и массовых мероприятий в период новогодних каникул, сообщила первый заместитель министра культуры республики Юлия Адгамова.

Казанский государственный театр юного зрителя представил детские и семейные спектакли, а Татарский государственный академический театр кукол показал премьеру «Щелкунчика» и новогодний бал на русском и татарском языках. В общей сложности было сыграно 103 представления, которые посетило почти 28 тыс. человек.

Влас Северин

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