В Самарской области возобновлено электроснабжение Камышлинского района

Подача электроснабжения возобновлена в Камышлинском районе Самарской области днем в пятницу, 10 января. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Территория осталась без электричества ночью в четверг, 9 января. Подача электроэнергии прекратилась в девяти населенных пунктах (Старое Усманово, Никиткино, Неклюдово, Хмелевка, Неклюдово Дурасово, Новое Усманово, Татарский Байтуган, Новое Ермаково и Чулпан) и 1231 частном жилом доме.

Одновременно с этим электричество отключилось в Сергиевском районе. В зоне отключения оказались четыре населенных пункта (Воротнее, Лагода, Красные Дубки и Липовка), 260 частных жилых домов, а также школа, ФАП и детсад. Электроснабжение района было восстановлено в пятницу к 8:12 (MSK+1).

Георгий Портнов