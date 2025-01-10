«Жилище способно существовать автономно»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, на что способен дом на колесах от стартапа AC Future.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pininfarina Фото: Pininfarina

Тема бегства от цивилизации, чтобы самому заботиться о себе и не зависеть от социума, с которым приходится делить не только праздники, но и катастрофы, звучит в автомобилестроении не первый год. Если помните, Cybertrack от Tesla тоже позиционировался как транспортное средство, на котором ты можешь уехать подальше из мегаполиса, где тебе в стекла кидают шарики от петанка, забраться в горы и подключить к бортовой электросети пикапа электрическую барбекюшницу.

В 2024 году на выставке бытовой электроники CES стартап AC Future продемонстрировал свои мобильные жилища серии AI Transformer Home, дизайн для которых разрабатывало итальянское ателье Pininfarina. В этом году на той же выставке в Лас-Вегасе можно не только увидеть уже серийное исполнение дома на колесах, но и прицениться к нему. Просят за изделие $98 тыс.

Итак, что можно получить за эквивалент 10 млн руб.? Небольшой фургон, сопоставимый по габаритам с Mercedes-Benz Sprinter, если вы еще не забыли такую модель. Приезжая на стоянку, именно на стоянку, а не на парковку, где соседние места заняты другими машинами, автовладелец нажимает кнопку, и справа, слева и сзади из кузова выдвигаются дополнительные объемные секции, превращая внутреннее пространство фургона в квартиру площадью 37 кв. м с мебелью, кухней, санузлом и прочими удобствами. Опираются эти секции на выдвижные телескопические ножки, которые с помощью гироскопов обеспечат идеально горизонтальный пол, даже если автомобиль стоит не на ровной поверхности.

Технически дом на колесах снабжен всякими чудесами вроде установки, которая способна забирать из воздуха влагу и перерабатывать ее в воду, производя в сутки до 50 л жидкости, а также солнечными панелями, которые раскладываются на крыше и за тот же срок могут выдать 25 кВт•ч электроэнергии. То есть жилище способно существовать автономно, а не обязательно на специальной площадке для кемперов, где можно подключиться к коммуникациям. На выставке было объявлено, что первые автодома от AC Future и Pininfarina покупатели получат уже в 2026 году.

Дмитрий Гронский