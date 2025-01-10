«Похоже, желающих утопить команду нет»

Футбольный клуб «Барселона» идет на крайние меры, чтобы расплатиться с долгами. Руководство выставило на торги сразу несколько лотов. На специальный аукцион отправят даже шкафчик, который использовал во время выступления за клуб аргентинский нападающий Лионель Месси. Стартовая цена лота — €350 тыс. Поможет ли это «Барселоне»? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea, Reuters Фото: Albert Gea, Reuters

На фоне тех сумм, которые задолжала «Барселона», продажа шкафчика Месси выглядит как попытка удержать руками горную лавину. Да, на специальном аукционе будут продавать также угловые флажки, куски газона из штрафной «Камп Ноу» и фотографии, которые висели в подтрибунных помещениях стадиона. Но все это точно не потянет на €2,5 млрд, а именно столько должен именитый клуб. При этом даже цена всего состава сине-гранатовых едва переваливает за €1 млрд. Президент каталонцев Жоан Лапорта погряз в судебных разбирательствах, хотя пока умудряется уходить от жестких санкций. В итоге «Барселона» сможет решить проблему, уверен футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании:

«Все же это уж чересчур большой клуб. Он может найти определенных спонсоров или заключить определенные договоры с какими-то компаниями. Они и так продали, по-моему, половину прав на атрибутику, как и название стадиона. Но я думаю, что в конечном итоге там придут к определенному знаменателю».

Кроме того, у «Барселоны» серьезный спонсорский контракт с Nike на €1,7 млрд. Команда пытается зарабатывать деньги коммерческими турнирами. Например, сейчас вышла в финал суперкубка Испании. Также на руку «Барсе» новый формат Лиги чемпионов, где больше матчей и, соответственно, выше заработок. И все же печальный исход в этой истории вполне вероятен. Но не для команды, а для тех, кто ей управляет. Особенно, если вспомнить, что президенты «Барселоны» уже не раз попадали в тюрьму. Не так давно за отмывание крупных сумм отсидел Сандро Розель. Деньги, которые крутятся вокруг больших клубов, зачастую приводят к неприятным последствиям, уверен бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко: «Самая большая проблема футбола, наверное, в том, что люди, поставленные охранять бюджет, сами начинают подворовывать, причем иногда в миллионных цифрах».

На фоне всех этих историй руководители «Барселоны» частенько эпатируют поклонников футбола. Тот же аукцион, где будет продаваться шкафчик Месси, стал серьезным инфоповодом для спортивных изданий всего мира. Клуб действует, словно продюсерская компания в Голливуде, где вещи звезд выставляют на продажу регулярно. Ничего зазорного в этом нет, считает футбольный менеджер Юрий Белоус: «Футбол сегодня — индустрия развлечений. Спортсмены — это те же актеры, которые сегодня, может быть, даже собирают большую аудиторию: стадионы полные по 100 тыс. болельщиков, и по миллиарду зрителей онлайн собираются на футбольном матче».

Чем закончится дело «Барселоны», пока непонятно, но, похоже, желающих утопить команду нет. Даже когда кажется, что все пропало, выход находится. Яркий пример — история регистрации новичков Дани Ольмо и Виктора Пау. Им разрешили играть на время судебного разбирательства, чтобы не наносить экономический и спортивный ущерб клубу и Ла Лиге. Так что, несмотря на страшные долговые суммы и аукционы, сине-гранатовый пациент все-таки скорее жив, чем мертв.

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Владимир Осипов