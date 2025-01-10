Оператору уфимского автобусного маршрута №207 аннулируют право на перевозки

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск Управления транспорта и связи администрации Уфы к частному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Инженерный центр "Техника"» (принадлежит Виктору Сандакову). Ведомство просило суд прекратить действие свидетельства на право автобусных перевозок по маршруту №207 «Уфимский ДОК — Торгово-сервисный комплекс "Пушкинский"». Спорный документ, на основании которого по Уфе курсировал 31 автобус 207-го маршрута, был выдан «Технике» в августе 2021 года. Стоимость проезда — 45 руб.

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Поводом для аннулирования документа, по мнению истца, являлись неоднократные административные нарушения. По данным республиканского управления Ространснадзора, в августе-сентябре 2023 года в отношении водителей автобусов маршрута №207 были составлены три административных материала. По мнению управления транспорта мэрии Уфы, таким образом со стороны перевозчика «создается общественная опасность и реальная угроза причинения вреда неограниченному кругу лиц».

В октябре 2024 года арбитражный суд Башкирии не нашел правовых оснований для удовлетворения иска.

Апелляционная инстанция с выводами республиканского суда не согласилась. В частности, отмечено в постановлении, водители «Техники» привлекались к ответственности за управление неисправными автобусами: тормозной системой, рулевым управлением. Кроме того, суд обратил внимание на «многочисленные обращения граждан» в Управление транспорта и связи мэрии на нарушение перевозчиком графика движения автобусов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году выручка «Инженерного центра "Техника"» составила 23,7 млн руб., чистая прибыль — 669 тыс. руб.

Олег Вахитов