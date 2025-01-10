Сочинские спасатели продолжают уборку пляжей Анапы от мазута

Спасатели ЮРПСО МЧС России и его филиалов продолжают очищать черноморское побережье. Сотрудники из Сочи, Крымска и Туапсе ведут работы по сбору загрязненного нефтепродуктами песка и грунта на пляжах Анапского района от станицы Благовещенской до Витязево, передает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В субботу, 11 декабря, сотрудники ЮРПСО проведут очередную ротацию. Спасателей Крымского, Туапсинского и головного подразделений ЮРПСО МЧС России сменят 40 сотрудников из Краснослободска, Ейска и новая группировка из Сочи.

Ранее глава федерального МЧС Александр Куренков доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий разлива мазута. Уже обследовали более 1,5 тыс. км в акватории Керченского пролива, собрали 25 тонн мазута. В районе затонувших танкеров обстановку отслеживают водолазы. На Кубани работы по ликвидации экологической катастрофы ведутся на шести основных участках протяженностью 63 км.

Вячеслав Рыжков