Британские ритейлеры отчитались о высоких продажах во время праздников

Британский ритейлер Sainsbury’s сообщил, что его выручка в третьем квартале, завершившемся в начале января, увеличилась на 2,7%. Sainsbury’s управляет сетью супермаркетов, занимающей второе место на британском рынке. Продажи собственно магазинов Sainsbury’s (кроме них в компанию входят другие бренды) выросли на 3,7%, а в рождественский период, с конца ноября до начала января,— на 3,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kin Cheung / AP Фото: Kin Cheung / AP

Крупнейшая в Великобритании сеть супермаркетов Tesco также сообщила, что ее продажи в третьем квартале выросли на 2,8%, а в рождественский период — на 3,7%. По оценке исследовательской компании Kantar, в последнем квартале 2024 года хороший рост показали и другие супермаркеты: продажи сети Asda увеличились на 5,8%, дискаунтера Lidl — на 6,6%.

По мнению экспертов, рост продаж ритейлеров отражает тот факт, что британцы чаще едят дома, а не в ресторанах, кроме того, в праздничный период существенно росли продажи продуктов премиум-класса. «Рождество прошло успешно, продажи супермаркетов за четыре недели декабря впервые превысили отметку £13 млрд ($16 млрд.— ''Ъ''), это показывает, что люди, очевидно, были в настроении праздновать и тратить»,— комментирует результаты директор по анализу ритейла и потребительских настроений Kantar Фрейзер Маккевитт.

Яна Рождественская