В Самаре резко снизилась доля квартир с отделкой от застройщиков

В 2024 году Самара вошла в число 10 городов-миллионников, в которых снизилось предложение новостроек с отделкой. Об этом сообщает «Циан.Аналитика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Предложение такого жилья изучили в 16 российских городах-миллионниках. Помимо Самары, доля квартир с отделкой от застройщиков резко снизилась в Воронеже, Волгограде, Челябинске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Красноярске, Уфе и Омске. За счет экономии на отделке застройщики снижают себестоимость жилья. Доля первичного жилья с отделкой не изменилась в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и Нижнем Новгороде.

Руфия Кутляева