На Казанском авиазаводе 8 января состоялся первый полет обновленного самолета Ту-214. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил проректор КНИТУ-КАИ Эльвир Якупов.

Планировалось, что самолет будет сдан еще в прошлом году, однако из-за незавершенного интерьера этого сделать не удалось. Теперь, после успешного испытательного полета обновленного Ту-214, Казанский авиазавод сосредоточен на запуске его в серийное производство, по которому уже была достигнута договоренность на высшем уровне.

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил о необходимости ускорить массовое производство всех типов отечественных самолетов, включая Ту-214, еще в ноябре 2024 г.

Влас Северин