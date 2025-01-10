На трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием грузовика

На трассе Пермь — Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля. Как сообщает «Ъ-Урал» со ссылкой на Госавтоинспекцию Свердловской области, грузовик столкнулся с опорой информтабло и повалил ее на дорогу. Движение на трассе ограничено в оба направления, пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Свердловской области Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Авария произошла на 231-м километре, рядом с Нижними Сергами. По предварительным данным, водитель большегруза Dong Feng потерял управление и въехал в опору информационного табло, которая упала на проезжую часть. По данным ФКУ «Уралуправтодор», упавшая опора находится под напряжением. На месте ожидается приезд специалистов по обесточиванию.

Уточняется, что объезд участка возможен при движении со стороны Екатеринбурга на 286-м километре через Артинский район с выездом обратно на трассу через Красноуфимск. Со стороны Перми объезд возможен на 184-м километре через Красноуфимск, с выездом через Артинский район.