«Россети Тюмень» выдали дополнительную мощность заводу «КНАУФ»

«Россети Тюмень» подключили к электросетям производственные площади завода «КНАУФ Инсулейшн» в Тюменской области. Энергетики выдали для одного из крупнейших в мире производителей стройматериалов и строительных систем 6 МВт дополнительной мощности.



Подразделение международной группы «КНАУФ» в Тюменской области — один из мировых лидеров по производству натуральных и безопасных утеплителей нового поколения. Энергетики организовали электроснабжение объекта от высоковольтной подстанции «Домостроительная». Специалисты подключили завод по второй категории надежности с возможностью резервного электроснабжения в случае нештатной ситуации на основном источнике питания. Качество и количество передаваемой производству электроэнергии контролируют интеллектуальные приборы учета.

Техприсоединение к электросетям — один из основных видов деятельности системообразующего предприятия макрорегиона. «Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, улучшая качество жизни населения и помогая развитию промышленности Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

АО «Россети Тюмень»