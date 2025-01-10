УФАС обвинило электроэнергетическую компанию в завышении цен

Пермское УФАС возбудило в отношении ООО «НПФ “Парма Инжиниринг”» дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Ранее в антимонопольное ведомство обратился предприниматель, обвинивший эту компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предоставления опор воздушных линий электропередач. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

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ООО «НПФ “Парма Инжиниринг”» занимает в Пермском крае доминирующее положение на рынке услуг по предоставлению инфраструктуры для размещения сетей электросвязи, являясь единственным участником рынка. Согласно законодательству, при установлении стоимости услуг по предоставлению инфраструктуры для размещения сетей электросвязи владельцы инфраструктуры обязаны основываться на понесенных расходах. Однако на сайте компании отсутствует информация об утвержденном порядке формирования стоимости услуги по предоставлению опор воздушных линий для размещения кабелей связи. НПФ «Парма Инжиниринг» не подтвердилf обоснованность расходов, включенных в стоимость услуги. Более того, установлено, что расходы владельца инфраструктуры, необходимые для предоставления услуги, снизились, что не отразилось на ее цене.

Пермское УФАС сочло, что «Парма Инжиниринг» злоупотребила доминирующим положением на соответствующем товарном рынке, установив монопольно высокую цену на свои услуги. Это противоречит антимонопольному законодательству, поскольку ограничивает конкуренцию на смежном товарном рынке и ущемляет права потребителей. Рассмотрение дела назначено на 13 января 2025 года.