В новогодний период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в Республике Татарстан было зафиксировано 90 пожаров, в результате которых один человек погиб, а пять получили травмы различной степени тяжести. Об этом на брифинге, посвященном итогам проведения культурных и массовых мероприятий в период новогодних каникул, сообщил замначальника ГУ — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Татарстану Максим Трущин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На новогодних каникулах в Татарстане произошло 90 пожаров, один человек погиб

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ На новогодних каникулах в Татарстане произошло 90 пожаров, один человек погиб

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Показатели уменьшились на 19,6% по сравнению с прошлым годом, когда было зарегистрировано 112 пожаров. Гибель одного человека также существенно снизилась по сравнению с пятью случаями в прошлом году, что составляет уменьшение на 80%. Кроме того, число травмированных людей сократилось в два раза — с 12 до 5, среди которых оказался один ребенок, что является новым фактом.

Большая часть пожаров — 67, или 74,4% от общего числа — произошла в жилом секторе. Наиболее значительное число пожаров произошло в надворных постройках на территориях домовладений, таких как бани, сараи и гаражи, что составило 29 пожаров, или 43,2% от общего числа в жилом секторе. Многоквартирные дома стали местом 12 пожаров (18%), частные жилые дома — 11 пожаров (12%), а четыре пожара зафиксировано в садовых домах.

Влас Северин