Авиасообщение между Нижним Новгородом и Костромой запустят в марте 2025 года

Рейсы в Кострому из нижегородского аэропорта запустят в 2025 году. Соответствующая информация содержится в перечне субсидируемых маршрутов, утвержденных Росавиацией на этот год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем Telegram-канале ранее сообщил, что первый рейс состоится в начале марта. Полеты будут осуществляться один раз в неделю самолетом АН-26.

Как писал «Ъ-Приволжье», почти 35 тыс. пассажиров обслужил аэропорт Нижнего Новгорода в новогодние праздники.

Ксения Кучерявых