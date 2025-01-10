Авиасообщение между Нижним Новгородом и Костромой запустят в марте 2025 года
Рейсы в Кострому из нижегородского аэропорта запустят в 2025 году. Соответствующая информация содержится в перечне субсидируемых маршрутов, утвержденных Росавиацией на этот год.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем Telegram-канале ранее сообщил, что первый рейс состоится в начале марта. Полеты будут осуществляться один раз в неделю самолетом АН-26.
Как писал «Ъ-Приволжье», почти 35 тыс. пассажиров обслужил аэропорт Нижнего Новгорода в новогодние праздники.