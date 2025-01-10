Сбербанк выявил десять кредитных финансовых пирамид
Зампред правления Сбербанка (MOEX: SBER) Станислав Кузнецов сообщил, что в России снова стали появляться финансовые пирамиды. По его словам, Сбербанк уже выявил десять кредитных финансовых пирамид, от которых пострадали 2,3 тыс. человек.
Станислав Кузнецов
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Как рассказал Станислав Кузецов «РИА Новости», суть обмана заключается в том, что жертва берет кредит на свое имя за вознаграждение. «Основная часть полученных средств передается мошенникам. Заемщику оставляют небольшую долю и обещают ежемесячно направлять деньги на погашение кредита. Так происходит несколько месяцев, чтобы у жертвы не возникло подозрений»,— пояснил он.
Зампред правления банка добавил, что мошенники, повторив обман несколько раз, исчезают с деньгами. Он также сказал, что Сбербанку удалость спасти от финансовых пирамид 1,6 млрд руб. клиентов.
Подробнее — в материале «Ъ» «Пирамиды рвутся в небо».