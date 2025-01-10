Сбербанк выявил десять кредитных финансовых пирамид

Зампред правления Сбербанка (MOEX: SBER) Станислав Кузнецов сообщил, что в России снова стали появляться финансовые пирамиды. По его словам, Сбербанк уже выявил десять кредитных финансовых пирамид, от которых пострадали 2,3 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Кузнецов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Станислав Кузнецов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как рассказал Станислав Кузецов «РИА Новости», суть обмана заключается в том, что жертва берет кредит на свое имя за вознаграждение. «Основная часть полученных средств передается мошенникам. Заемщику оставляют небольшую долю и обещают ежемесячно направлять деньги на погашение кредита. Так происходит несколько месяцев, чтобы у жертвы не возникло подозрений»,— пояснил он.

Зампред правления банка добавил, что мошенники, повторив обман несколько раз, исчезают с деньгами. Он также сказал, что Сбербанку удалость спасти от финансовых пирамид 1,6 млрд руб. клиентов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пирамиды рвутся в небо».