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В Сочи будут судить контрабандиста за провоз сигарет через границу

Южная транспортная прокуратура направила в Адлерский районный суд Сочи уголовное дело в отношении жителя Гагры. Мужчину обвиняют в контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере, передает пресс-служба ЮТУ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В середине апреля 2024 года обвиняемый прибыл на автомобиле из Абхазии на контрольно-пропускной пункт «Адлер». На вопрос пограничников о наличии запрещенных к ввозу товаров мужчина ответил отрицательно.

При досмотре машины сотрудники ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю и таможенного поста МАПП «Адлер» обнаружили в багажнике тысячу пачек сигарет без акцизных марок на сумму 129 тыс. руб.

Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ за незаконное перемещение через границу ЕАЭС стратегически важных товаров в крупном размере. Дело рассмотрит суд.

Вячеслав Рыжков

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