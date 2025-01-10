Япония ввела санкции против 29 организаций и 3 банков из России, включая «Тимер Банк» и Казанский пороховой завод. Решение опубликовано кабинетом министров Японии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Япония ввела санкции против «Тимер Банка» и Казанского порохового завода

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Япония ввела санкции против «Тимер Банка» и Казанского порохового завода

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В список компаний включены Казанский пороховой завод, Марийский машиностроительный завод, Тамбовский пороховой завод, Новосибирский патронный завод, Московский институт теплотехники и другие организации. Санкции включают заморозку активов и ограничения на экспорт.

Помимо организаций и банков Санкции затрагивают 11 физических лиц. Среди них — генеральный директор «Алросы» Павел Маринычев, первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков и другие.

Влас Северин