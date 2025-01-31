Сегодня исполняется 72 года спецпредставителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Иванов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Иванов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет президент, генеральный директор ПБК ЦСКА Андрей Ватутин:

— Уважаемый Сергей Борисович! Для нас Вы — не только крупный государственный деятель, но и важнейшая часть дружной армейской семьи, инициатор и проводник всего важного, что уже долгие годы происходило и происходит в отечественном баскетболе. Ваши поддержка и идеи тем более ценны, что исходят от чистого сердца, искренней симпатии и глубокого понимания нашего прекрасного вида спорта. От всего ПБК ЦСКА и себя лично желаю Вам здоровья, благополучия, успехов во всех областях деятельности и кипучей энергии, которой с избытком хватило бы для дорогих людей и любимых дел!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»