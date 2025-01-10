Пермская сеть пиццерий Petruccio закрыла рестораны в Москве и Санкт-Петербурге

Сеть пиццерий Petruccio, основанная в Перми Александром Нагаевым, ушла из Москвы и Санкт-Петербурга. ИА «Текст» со ссылкой на господина Нагаева пишет, что заведения в столичных городах закрылись из-за того, что сети не удалось договориться с собственниками помещений по условиям аренды. «Мы планируем сосредоточиться на ресторанах, которые у нас есть в Перми. В регионах будем развиваться только по франшизе»,— отметил Александр Нагаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Помимо Перми, пиццерии Petruccio работали в Москве, в ТЦ «Высота», и в Санкт-Петербурге — на Невском проспекте, 47. Московское заведение Petruccio, которое сеть развивала самостоятельно, функционировало почти четыре года, с декабря 2020-го. Ресторан в ТЦ «Высота» закрылся в сентябре прошлого года. Пиццерию в Санкт-Петербурге Petruccio развивали по франшизе. Она действовала с лета 2023 года и до середины октября прошлого года.

Сеть ресторанов Petruccio была создана пермскими предпринимателями Александром и Яной Нагаевыми в 2015 году. Основными блюдами ее заведений являются пицца и паста, однако со временем меню Petruccio дополнили блюдами азиатской кухни и бургерами. По сведениям 2ГИС, в Перми на данный момент работает пять ресторанов сети. Ими управляет ООО «Петручио», директором и единственным собственником которого является господин Нагаев. С января 2023 года ресторан Petruccio, открытый вместе с партнерами — казахской ГК «Белес», работал в Казахстане, в городе Уральске. Весной 2024-го заведение закрылось.