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Коммерсантъ FM
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Джо Байден заснул на церемонии прощания с экс-президентом США Джимми Картером

Действующий президент США Джо Байден заснул на церемонии прощания с экс-президентом страны Джимми Картером. Мероприятие стало одним из ключевых событий шестидневных государственных похорон, которые начались 4 января. На видеозаписи, опубликованной на YouTube-канале Fox News, господин Байден периодически дремал и не замечал ни участников церемонии, ни готовящуюся процессию.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Фото: Brendan McDermid, Reuters

Президент США Джо Байден

Фото: Brendan McDermid, Reuters

На церемонии, проходившей в кафедральном соборе Вашингтона, также присутствовали высокопоставленные политики, включая экс-президентов Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего с женами. СМИ обратили внимание, что в ожидании начала сидящие рядом Дональд Трамп и 44-й президент США Барак Обама обсуждали что-то друг с другом, жестикулировали и в течение беседы много улыбались.

Джимми Картер, 39-й президент США (1977–1981), умер 29 декабря в штате Джорджия в возрасте 100 лет. Гроб с его телом доставили в Капитолий 7 января, где с ним простились вице-президент США Камала Харрис, конгрессмены и другие официальные лица. Официальная церемония прощания прошла накануне, 9 января.

Теперь гроб с телом Джимми Картера перевезут в его родной штат Джорджия. В баптистской церкви Мараната пройдет поминальная служба, после чего экс-президента США похоронят рядом с его женой Розалин, скончавшейся 19 ноября 2023 года.

Подробнее о Джимми Картере — в материале «Ъ» «Лучший из бывших».

Фотогалерея

Прощание с экс-президентом США Джимми Картером

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Морской пехотинец на фоне Вашингтонского кафедрального собора, где прошли государственные похороны Джимми Картера

Морской пехотинец на фоне Вашингтонского кафедрального собора, где прошли государственные похороны Джимми Картера

Фото: Nathan Howard / Reuters

Гроб с телом Джимми Картера выносят из Капитолия

Гроб с телом Джимми Картера выносят из Капитолия

Фото: Jose Luis Magana / AP

Группа похоронной службы армии США несет гроб с телом Джимми Картера

Группа похоронной службы армии США несет гроб с телом Джимми Картера

Фото: Jose Luis Magana / AP

Церемония прощания с 39-м президентом США Джимми Картером

Церемония прощания с 39-м президентом США Джимми Картером

Фото: Shawn Thew / Pool / Reuters

Похоронная процессия в Вашингтонском кафедральном соборе

Похоронная процессия в Вашингтонском кафедральном соборе

Фото: Haiyun Jiang for The New York Ti / Pool / Reuters

Старший сын Джимми Картера Джон со своей супругой Элизабет на церемонии прощания в Вашингтонском кафедральном соборе

Старший сын Джимми Картера Джон со своей супругой Элизабет на церемонии прощания в Вашингтонском кафедральном соборе

Фото: Ricky Carioti / The Washington Post / Pool / AP

Мемориальная служба в честь Джимми Картера

Мемориальная служба в честь Джимми Картера

Фото: Haiyun Jiang / The New York Times / Pool / AP

Слева направо: 44-й президент США Барак Обама, избранный президент США Дональд Трамп и его жена Мелания на похоронах Джимми Картера

Слева направо: 44-й президент США Барак Обама, избранный президент США Дональд Трамп и его жена Мелания на похоронах Джимми Картера

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Президент США Джо Байден выступил с речью на мемориальной службе

Президент США Джо Байден выступил с речью на мемориальной службе

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Гроб с телом Джимми Картера на авиабазе Эндрюс. 39-го президента США захоронят в городе Плейнс в штате Джорджия

Гроб с телом Джимми Картера на авиабазе Эндрюс. 39-го президента США захоронят в городе Плейнс в штате Джорджия

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

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Морской пехотинец на фоне Вашингтонского кафедрального собора, где прошли государственные похороны Джимми Картера

Фото: Nathan Howard / Reuters

Гроб с телом Джимми Картера выносят из Капитолия

Фото: Jose Luis Magana / AP

Группа похоронной службы армии США несет гроб с телом Джимми Картера

Фото: Jose Luis Magana / AP

Церемония прощания с 39-м президентом США Джимми Картером

Фото: Shawn Thew / Pool / Reuters

Похоронная процессия в Вашингтонском кафедральном соборе

Фото: Haiyun Jiang for The New York Ti / Pool / Reuters

Старший сын Джимми Картера Джон со своей супругой Элизабет на церемонии прощания в Вашингтонском кафедральном соборе

Фото: Ricky Carioti / The Washington Post / Pool / AP

Мемориальная служба в честь Джимми Картера

Фото: Haiyun Jiang / The New York Times / Pool / AP

Слева направо: 44-й президент США Барак Обама, избранный президент США Дональд Трамп и его жена Мелания на похоронах Джимми Картера

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Президент США Джо Байден выступил с речью на мемориальной службе

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Гроб с телом Джимми Картера на авиабазе Эндрюс. 39-го президента США захоронят в городе Плейнс в штате Джорджия

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

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