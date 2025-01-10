Джо Байден заснул на церемонии прощания с экс-президентом США Джимми Картером

Действующий президент США Джо Байден заснул на церемонии прощания с экс-президентом страны Джимми Картером. Мероприятие стало одним из ключевых событий шестидневных государственных похорон, которые начались 4 января. На видеозаписи, опубликованной на YouTube-канале Fox News, господин Байден периодически дремал и не замечал ни участников церемонии, ни готовящуюся процессию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден

Фото: Brendan McDermid, Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Brendan McDermid, Reuters

На церемонии, проходившей в кафедральном соборе Вашингтона, также присутствовали высокопоставленные политики, включая экс-президентов Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего с женами. СМИ обратили внимание, что в ожидании начала сидящие рядом Дональд Трамп и 44-й президент США Барак Обама обсуждали что-то друг с другом, жестикулировали и в течение беседы много улыбались.

Джимми Картер, 39-й президент США (1977–1981), умер 29 декабря в штате Джорджия в возрасте 100 лет. Гроб с его телом доставили в Капитолий 7 января, где с ним простились вице-президент США Камала Харрис, конгрессмены и другие официальные лица. Официальная церемония прощания прошла накануне, 9 января.

Теперь гроб с телом Джимми Картера перевезут в его родной штат Джорджия. В баптистской церкви Мараната пройдет поминальная служба, после чего экс-президента США похоронят рядом с его женой Розалин, скончавшейся 19 ноября 2023 года.

Подробнее о Джимми Картере — в материале «Ъ» «Лучший из бывших».