Экс-президент США Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет

Бывший президент США Джимми Картер умер на 101-м году жизни в своем доме в городе Плейнс в штате Джорджия. Это следует из заявления его сына Джеймса Эрла Картера III, известного как Чип Картер. Центр Картера также подтвердил информацию о смерти экс-политика. Джимми Картер побил рекорд долголетия среди американских президентов еще в марте 2019 года. Тогда он обошел по продолжительности жизни Джорджа Буша-старшего, которому на момент смерти в ноябре 2018 года было 94 года и 171 день.

В заявлении, опубликованном в феврале 2023 года, Центр Картера сообщил, что 39-й президент США, занимавший эту должность с 1977 по 1981 год, после серии госпитализаций прекратит дальнейшее лечение и проведет оставшееся время дома под присмотром представителей хосписа. В последние годы Джимми Картер проходил лечение от агрессивной формы рака кожи — меланомы, опухоли которой распространились на печень и мозг.

Будущий президент США родился в Джорджии 1 октября 1924 года в семье медсестры и фермера-предпринимателя. Окончив военно-морскую академию, Картер служил в подводном флоте, но спустя несколько лет, после смерти отца, вернулся на родину управлять семейным бизнесом по выращиванию и продаже арахиса.

Джимми Картер занялся политикой в 1950-е годы, вступив в ряды Демократической партии. В 1962 году был избран в Сенат штата Джорджия, а в 1971 году стал губернатором штата. В 1976 году одержал победу на президентских выборах, опередив действовавшего президента-республиканца Джеральда Форда. Его президентство охарактеризовалось заметным ухудшением отношений с СССР в первую очередь в связи с вводом советских войск в Афганистан. Именно администрация Картера стала инициатором бойкота Олимпиады в Москве в 1980 году. В том же году Джимми Картер проиграл выборы, уступив Белый дом Рональду Рейгану. Сам господин Картер после отставки ушел из политики и образовал вместе с женой Розалин, на которой женился в 1946 году, благотворительный фонд «Центр Картера».

В 2002-м бывший политик был удостоен Нобелевской премии мира за «постоянные усилия по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижение демократии и соблюдения прав человека, а также за стимулирование социально-экономического развития». С февраля 2023 года он проживал в хосписе в родном Плейнсе. На публике господин Картер в последний раз появился в конце прошлого года, на похоронах своей супруги.