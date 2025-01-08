Гроб с телом Джимми Картера выставили для прощания в здании Конгресса США

Гроб с телом 39-го президента США Джимми Картера выставлен в главном зале Капитолия в Вашингтоне. В церемонии прощания с бывшим главой государства участвовали конгрессмены и представители общественности. Трансляцию вел телеканал C-SPAN. Завтра, 9 января, гроб доставят в Кафедральный собор столицы для проведения мемориальной службы, после чего спецбортом отправят в город Плейнс для похорон.

Траурные мероприятия начались 4 января на принадлежащей семье Картеров ферме в Плейнсе в штате Джорджия, где будущий политик провел детство и последние годы жизни. После этого гроб с телом последовательно выставляли в здании местного законодательного органа и Центра Картера в Атланте. Вчера его доставили на авиабазу Эндрюс под Вашингтоном.

Процессия прибыла в Капитолий, где в Ротонде выступили вице-президент США Камала Харрис, спикер Палаты представителей Майк Джонсон и другие политики. До 9 января проститься с Джимми Картером смогут бывшие и действующие главы государств, дипмиссий, а также граждане страны.

Представитель Демпартии Джимми Картер был президентом США с 1977 по 1981 год. После ухода из политики он занимался благотворительностью. За свою карьеру политик удостоен множества наград, включая Нобелевскую премию мира (2002). Джимми Картер умер 29 декабря 2024 года в возрасте 100 лет. Действующий президент Джо Байден объявил 9 января днем траура.

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