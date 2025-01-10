Период временной нетрудоспособности работников снизят на 15% к 2030 году

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил план снижения продолжительности временной нетрудоспособности россиян к 2030 году на 15% по сравнению с показателями 2023 года. Это следует из документа, направленного на достижение национальных целей развития до 2036 года.

Ответственной за реализацию положений документа назначена вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. В соответствии с планом, через пять лет общая продолжительность периода нетрудоспособности, связанной с болезнью работника, должна сократиться до 85% относительно того же параметра в 2023 году.

Для достижения поставленных целей правительство примет меры, направленные на снижение уровня заболеваемости среди работающих граждан. Особое внимание уделят повышению доли людей, которые ведут здоровый образ жизни, регулярно проходят диспансеризацию и занимаются спортом.

Кроме того, план предусматривает обновление центров здоровья в целях наблюдения за самочувствием граждан, изучения и коррекции их питания , а также развитие системы медицинской реабилитации.

Подробнее о том, как правительство доработало нацпроекты и их реализацию,— в материале «Ъ».