Джуд Беллингем — самый дорогой футболист мира

Исследовательская компания CIES Football Observatory представила обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира. Возглавил его английский форвард «Реала» Джуд Беллингем. Специалисты CIES оценили игрока в €251 млн. На втором месте с заметным отставанием идет нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн — €221 млн. Замыкает тройку еще один игрок мадридского клуба — Винисиус с оценкой €206 млн. На четвертом месте нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль (€180 млн), на пятом — снова представитель мадридцев, Киллиан Мбаппе (€175 млн).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джуд Беллингем

Фото: Pablo Morano / Reuters Джуд Беллингем

Фото: Pablo Morano / Reuters

Кроме вышеозначенных игроков в топ-10 попали: Букайо Сака («Арсенал») — €157 млн; Флориан Вирц («Байер») — €151 млн; Коул Палмер («Челси») — €150 млн; Фил Фоден («Манчестер Сити») — €145 млн; Родриго («Реал») — €141 млн.

В топ-10 рейтинга доминирует «Реал», представленный четырьмя игроками. Всего же в сотне самых дорогих игроков мира (к слову, самый дешевый футболист в ней, Тиджани Рейндерс из «Милана», оценен в €62,5 млн) мадридцы представлены десятью футболистами. На втором месте по широте участия в рейтинге идет «Манчестер Сити» — семь игроков. На третьем с шестью футболистами — «Барселона».

Александр Петров