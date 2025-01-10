Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Английские клубы решились на перемены

Начало нового года в английском футболе стало богатым на значимые кадровые решения. В высшем дивизионе страны произошло сразу две тренерские отставки.

9 января решение о необходимости перемен приняли новые владельцы ливерпульского «Эвертона» — консорциум The Friedkin Group. За три часа до матча Кубка Англии против «Питерборо Юнайтед» клуб сообщил о расставании с Шоном Дайчем. В релизе сообщается, что на время поисков его преемника составом будут управлять две легенды клуба — Лейтон Бейнс, проведший в составе «Эвертона» 420 матчей, и действующий капитан команды Шеймус Коулмен, на счету которого 426 игр.

В таблице Английской премьер-лиги «Эвертон» идет 16-м (17 очков в 19 матчах) и располагается всего в одном балле от зоны вылета. Ливерпульцы одержали лишь одну победу в последних 11 матчах (4 поражения, 6 ничьих).

За день до этого лондонский «Вест-Хэм» уволил испанца Юлена Лопетеги и вскоре объявил о назначении 49-летнего англичанина Грэма Поттера. Последний оставался без работы больше полутора лет после увольнения из «Челси» в апреле 2023 года. Контракт с новым наставником рассчитан до конца сезона-2026/27. Как сообщает пресс-служба «Вест-Хэма», первым матчем Поттера в новой должности станет выездная встреча третьего раунда Кубка Англии против бирмингемской «Астон Виллы» 10 января.

Потратив на усиление в летнее трансферное окно свыше €140 млн, «Вест-Хэм» обосновался в нижней части турнирной таблицы. После 20 туров он занимает 14-е место в таблице английского чемпионата с 23 набранными очками (зону вылета столичная команда опережает на 7 очков).

Поттер обрел популярность именно как специалист по работе с не самыми статусными клубами: при нем на новый уровень смог выйти, например, «Брайтон». К тому же в «Вест-Хэме» всегда неплохо приживались британские тренеры. Последним из таких был шотландец Дэвид Мойес, под руководством которого «Вест-Хэм» занял шестое место в Премьер-лиге (лучший результат в XXI веке), дошел до финала Лиги Европы и выиграл Лигу конференций — третий по значимости еврокубок.

Роман Левищев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...