Английские клубы решились на перемены

Начало нового года в английском футболе стало богатым на значимые кадровые решения. В высшем дивизионе страны произошло сразу две тренерские отставки.

9 января решение о необходимости перемен приняли новые владельцы ливерпульского «Эвертона» — консорциум The Friedkin Group. За три часа до матча Кубка Англии против «Питерборо Юнайтед» клуб сообщил о расставании с Шоном Дайчем. В релизе сообщается, что на время поисков его преемника составом будут управлять две легенды клуба — Лейтон Бейнс, проведший в составе «Эвертона» 420 матчей, и действующий капитан команды Шеймус Коулмен, на счету которого 426 игр.

В таблице Английской премьер-лиги «Эвертон» идет 16-м (17 очков в 19 матчах) и располагается всего в одном балле от зоны вылета. Ливерпульцы одержали лишь одну победу в последних 11 матчах (4 поражения, 6 ничьих).

За день до этого лондонский «Вест-Хэм» уволил испанца Юлена Лопетеги и вскоре объявил о назначении 49-летнего англичанина Грэма Поттера. Последний оставался без работы больше полутора лет после увольнения из «Челси» в апреле 2023 года. Контракт с новым наставником рассчитан до конца сезона-2026/27. Как сообщает пресс-служба «Вест-Хэма», первым матчем Поттера в новой должности станет выездная встреча третьего раунда Кубка Англии против бирмингемской «Астон Виллы» 10 января.

Потратив на усиление в летнее трансферное окно свыше €140 млн, «Вест-Хэм» обосновался в нижней части турнирной таблицы. После 20 туров он занимает 14-е место в таблице английского чемпионата с 23 набранными очками (зону вылета столичная команда опережает на 7 очков).

Поттер обрел популярность именно как специалист по работе с не самыми статусными клубами: при нем на новый уровень смог выйти, например, «Брайтон». К тому же в «Вест-Хэме» всегда неплохо приживались британские тренеры. Последним из таких был шотландец Дэвид Мойес, под руководством которого «Вест-Хэм» занял шестое место в Премьер-лиге (лучший результат в XXI веке), дошел до финала Лиги Европы и выиграл Лигу конференций — третий по значимости еврокубок.

Роман Левищев