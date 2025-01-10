Девелоперы зачехлили площадки

Из-за снижения спроса и роста себестоимости строительства девелоперы скорректировали темпы ввода в строй нового жилья. В 2024 году сокращение на рынке Москвы и области составило 5–19%, в других регионах — 17–29%. Это позволяет застройщикам избежать затоваривания и сдержать цены. В 2025 году охлаждение продолжится: снижение активности на 20–25% аналитики рассматривают как базовый сценарий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В 2024 году в Москве девелоперы вывели на рынок 67 новых объектов жилого строительства, подсчитали в консалтинговой компании «Метриум». Год к году показатель сократился на 5,6%, став минимальным с 2020 года. Совокупная площадь выведенных корпусов составила 3,9 млн кв. м, потеряв почти 4% год к году. Руководитель направления аналитики Est-a-Tet Светлана Комиссарова отметила снижение вывода предложения в Подмосковье на 15%, до 722,1 тыс. кв. м.

Руководитель «ЦИАН. Аналитики» Алексей Попов говорит, что в целом в Москве и Подмосковье в 2024 году были запущены продажи в 560 жилых корпусах, общей площадью 7,3 млн кв. м. Год к году последний показатель сократился на 19%. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области произошло снижение на 29%, до 2,4 млн кв. м в 260 корпусах. В других регионах страны на рынок были выведены около 28 млн кв. м, на 17% меньше, чем годом ранее. Согласно bnMap.pro, в Москве и области в 2024 году продажи начались в 576 корпусах, в Санкт-Петербурге и области — в 267. Падение год к году составило 9,9% и 19,6% соответственно.

Негативный тренд определило снижение активности во втором полугодии, говорит Алексей Попов.

В январе—июне динамика, по его словам, была положительной. Заметнее всего спад в массовом сегменте. Здесь за прошлый год в Москве вышли 11 проектов, на 26,7% меньше, чем годом ранее, говорят в «Метриум». Новых объектов бизнес-класса, напротив, стало больше на 62,5%, их число выросло до 26. Год оказался тяжелым из-за сокращения программы льготной ипотеки и высокой ключевой ставки, напоминает управляющий директор «Метриум» Руслан Сырцов.

Согласно Dataflat.ru, в Москве и Подмосковье количество сделок на первичном рынке жилья за прошлый год сократилось на 21%, до 135,7 тыс., в Санкт-Петербурге и области — на 16%, до 65,6 тыс. Процесс получения проектного финансирования для застройщиков стал сложнее, замечает Алексей Попов. Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев говорит, что расходы на обслуживание этих займов сейчас достигают 40–45% от себестоимости строительства, в то время как годом ранее речь шла о 30–35%.

Директор по ипотечным продажам ГК «А101» Рустам Азизов замечает, что девелоперам стало сложнее и привлекать бридж-кредиты на приобретение участков: ставки по ним связаны с ключевой.

Общая покупательная способность также снижается, замечает он. Гендиректор ГК «БЭЛ Девелопмент» Елена Комиссарова замечает, что многие девелоперы уже отложили запуск новых проектов и нередко стремятся придержать наиболее ликвидные предложения «до лучших времен». Светлана Комиссарова считает, что, сокращая темпы вывода новых проектов, девелоперы во многом стремились избежать затоваривания, предотвратив снижение цен. Хотя господин Попов замечает, что регулировать так рынок могут лишь крупнейшие компании со значительным земельным банком.

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров замечает, что проекты, выходившие на рынок до сих пор, были запланированы еще в период высокого спроса. Президент ГК «Основа» Александр Ручьев не сомневается, что в этом году охлаждение девелоперского рынка продолжится. Алексей Попов рассматривает снижение вывода новых проектов в 2025 году на 20–25% как базовый сценарий. Хотя господин Азизов обращает внимание на то, что девелоперский рынок остается цикличным: спад спроса на нем традиционно сменяется ростом. Это, по его мнению, в 2025 году может поддерживать интерес к приобретению новых земельных участков, уже запущенных проектов или даже целых девелоперских компаний.

Александра Мерцалова