Строительство фиджитал-центра в Воронеже продлили на полгода

Срок завершения работ по контракту на строительство фиджитал-центра на Петровской набережной в Воронеже сдвинули со 2 декабря 2024 года на 1 июня 2025-го. Соответствующее дополнительное соглашение к контракту было заключено между городским управлением строительной политики как заказчиком и местным ООО «СУ-35» как подрядчиком в декабре. Оно размещено на портале госзакупок.

Стоимость контракта пока не изменилась и составляет 106,2 млн руб. Работы выполнены на 58,2 млн руб., при этом оплачено уже 101,45 млн. Также подрядчику направлена претензия на 100 тыс. руб. за ненадлежащее исполнение условий контракта. Требования заказчика пока не удовлетворены.

В управлении строительной политики «Ъ-Черноземье» рассказали, что перенос сроков завершения работ объясняется несколькими причинами. Во-первых, подрядчик начал подготовку к строительству объекта позже запланированного. В июне прошлого года контракт за 87,2 млн руб. выиграло на торгах липецкое ООО «СУ-1» Мраза Мстояна, известное в макрорегионе неоднократным попаданием в реестр недобросовестных поставщиков. Однако компания так и не приступила к работам, поэтому в июле его расторгли. Тогда в управлении уточняли, что риска срыва сроков нет. «СУ-35» Виталия Кулакова получило подряд только в августе. «С этого периода началась подготовительная работа. После получения аванса подрядчик осенью приступил к закупке строительных материалов и оборудования, изготовление которых занимает до полугода»,— рассказали чиновники.

В ведомстве добавили, что еще одной причиной заключения допсоглашения стала корректировка проектно-сметной документации для уточнения объемов работ. Она обусловлена необходимостью обустройства дополнительной сети канализации для отвода стоков с территории объекта, а также — организации примыкания проезда от фиджитал-центра к дороге общего пользования. Власти пояснили, что пока увеличение стоимости подряда не планируется, но, по условиям контракта, оно допустимо в пределах 10% от его цены. Финансирование производится из федерального, областного и городского бюджетов.

По данным мэрии Воронежа, первая в городе «умная» спортплощадка будет включать сам модульный фиджитал-центр для кибер-спортивных дисциплин, поле для мини-футбола с искусственным покрытием размером 40 на 20 м, площадку для баскетбола три на три размером 15 на 14 м, территорию воркаута и тренажеров 20 на 11 м.

Алина Морозова