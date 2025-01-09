Совкомбанк готовит допэмиссию для поглощения Хоум-банка

Совкомбанк внес на внеочередное собрание акционеров вопрос об увеличении уставного капитала до 2,25 млрд руб. (+8,8%) в рамках присоединения Хоум-банка. На собрании, намеченном на 28 января, акционеры предлагают одобрить размещение 1,82 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. каждая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О планах Совкомбанка говорится в материалах к собранию акционеров, которые получил «Интерфакс». В настоящий момент уставной капитал кредитной организации составляет 2,069 млрд руб., или 20,69 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 руб.

В ходе допэмиссии планируется конвертировать акции присоединяемого «Хоум капитала», который числится основным владельцем Хоум-банка. Ожидается, что 90% акций «Хоум капитала» будут конвертированы, 10% — погашены.

Структура сделки по приобретению Хоум-банка предполагает оплату 90% его стоимости дополнительными акциями Совкомбанка. 10% банка уже принадлежит кредитной организации. Если большинство акционеров проголосуют против допэмиссии, они смогут потребовать выкупа всех или части принадлежащих им акций. Стоимость выкупа составит 14,12 руб. за акцию.

Совкомбанк объявил о планах выкупа Хоум-банка в феврале 2024 года. Сделку планировалось завершить до конца прошлого года, однако сроки были смещены из-за изменения ее параметров.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Совкомбанк обесценивает сделку».