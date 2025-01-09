В Челябинске на создание центра для адаптации мигрантов направят 54 млн рублей

Правительство Челябинской области направит на создание пилотного регионального адаптационного центра для мигрантов 54,3 млн руб. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Правительство региона станет учредителем центра и утвердит его устав. В организации иностранные граждане смогут получить информацию о миграционном, административном, уголовном законодательстве России, о нормах поведения, совершении религиозных обрядов и так далее. Планируется, что в регионе пилотный проект будет реализован в 2025 году.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в августе прошлого года губернатор Алексей Текслер принял предложение руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова об участии в проекте по созданию адаптационного центра для мигрантов.

Виталина Ярховска