Радий Хабиров обещал отреставрировать усадьбу Топорниных «в обозримом будущем»

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил во время поездки в Кушнаренковский район, что объект культурного наследия усадьба Топорниных будет восстановлена, сообщает пресс-служба руководителя региона.

«Есть только одно решение — будем реставрировать. Точно не скажу по срокам, но это будет в обозримой перспективе»,— сказал он.

Усадьба Топорниных в Кушнаренковском районе должна стать одним из центров развития туризма в республике, сообщил господин Хабиров в Telegram-канале. Он добавил, что вопрос о реставрации объекта ему задавали во время «Прямой линии».

Усадьба построена в начале XIX века. По данным открытых источников, в конце XVIII века капитану армии Степану Топорнину были пожалованы земли на территории Уфимского уезда. Он купил у местных башкир вотчинные земли и основал село Степановское (ныне село Кушнаренково). На холме построили деревянный дом, который впоследствии перестроил сын Степена Топорнина Андрей. После Октябрьской революции 1917 года здание было национализировано. В нем располагался детский приют, затем плодоовощной техникум, а в годы Великой Отечественной войны — разведшкола Коминтерна.

В 1994 году в здании произошел пожар. Проект реконструкции особняка участвовал во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, но не вошел в число победителей.

Майя Иванова