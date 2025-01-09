На организацию дорожного движения в Уфе до 2042 года потребуется 253 млрд рублей

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев утвердил комплексную схему организации дорожного движения до 2042 года. Как следует из опубликованного на сайте мэрии документа, реализация ее мероприятий потребует 253 млрд руб. финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова / Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова / Коммерсантъ

В программе отмечается высокая зависимость развития транспортной инфраструктуры города от субсидий, выделяемых из регионального и федерального бюджета. "Собственных средств города хватает лишь на текущее содержание городских улиц и дорог",— указано в документе.

Мероприятия утвержденной программы должны в частности привести к повышению доли протяженности дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. К концу 2029 года показатель должен увеличиться до 83%, а к концу 2042 года все дороги должны соответствовать нормативам. Также должны увеличиться объемы дорожного строительства и реконструкции, составив 242,7 км к концу 2024 года. Число погибших планируется снизить с 3,8 человека на 100 тыс. населения в 2023 году до 0,8 человека к завершению срока программы.

В число мероприятий включены такие, как повышение транспортной доступности, строительство пешеходной и велосипедной инфраструктуры, формирование законопослушного поведения у участников дорожного движения, создание платных, перехватывающих парковок и другие. Предусмотрено строительство 13 мостов, 22 путепроводов и 46 транспортных развязок в разных уровнях.

Наталья Балыкова