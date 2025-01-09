Сингапурский паспорт лучше всех

По итогам 2024 года мировым лидером по числу безвизовых направлений, доступных его гражданам, стал Сингапур. Это данные из регулярного рейтинга консалтинговой компании Henley & Partners. Россия улучшила место в рейтинге на 5 пунктов, поднявшись с 51-й строчки на 46-ю, при этом число безвизовых направлений, доступных россиянам, сократилось со 119 до 116.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала обновленную версию своего «Индекса паспортов», в котором страны ранжируют по количеству безвизовых направлений, доступных их гражданам. По итогам 2024 года первое место в рейтинге занял Сингапур: его граждане могут без визы посещать 195 стран. Сингапур находился на первом месте и в прошлом году, однако тогда он занимал эту строчку вместе с пятью другими странами — теперь эти страны опустились на второе и третье места.

Henley & Partners публикует Индекс паспортов уже 19 лет, рейтинг обновляется несколько раз в год. При ранжировании стран авторы рейтинга опираются на данные Международной ассоциации воздушного транспорта.

Вторую строчку рейтинга заняла Япония (193 безвизовых направления). На третьем месте находятся шесть стран, гражданам которых доступно 192 безвизовых направления: Франция, Германия, Италия, Испания, Финляндия и Южная Корея. В топ-10 по количеству безвизовых направлений вошли 26 стран: многие европейские страны, а также США, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Сингапур, Южная Корея, ОАЭ. Последнее, 106-е место в рейтинге занимает Афганистан — его граждане могут посещать без визы лишь 26 направлений. Среди стран, замыкающих рейтинг, также Сирия (27 безвизовых направлений), Ирак (31), Йемен и Пакистан (по 33).

Россия занимает 46-е место, тем самым она несколько улучшила положение в рейтинге: в прошлом году Россия находилась на 51-м месте. При этом число безвизовых направлений, доступных россиянам, немного уменьшилось: со 119 годом ранее до 116. Кроме того, как отмечали ранее эксперты Henley & Partners, реальное положение дел для россиян значительно отличается от официального и у российских граждан в действительности серьезно ограничены возможности для безвизовых путешествий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: The Straits Times / AP Фото: The Straits Times / AP

Авторы доклада также анализируют, какие страны и территории больше всего улучшили и ухудшили положение в рейтинге за последнее десятилетие. Значительнее всего позиции в рейтинге улучшило Косово (на 40 пунктов, со 103-го места в докладе 2015 года до 63-го в 2025-м), за ним идут Восточный Тимор (рост на 39 пунктов, до 51-го места), Колумбия (на 38 пунктов, 37-е место), Грузия (на 35 пунктов, 44-е место), Китай (на 34 пункта, 60-е место) и Украина (на 33 пункта, 30-е место). Хуже всего динамика у Венесуэлы (снижение на 15 пунктов, 45-е место), США (на 7 пунктов, 9-е место), Вануату (на 6 пунктов, 54-е место), Великобритания (на 4 пункта, 5-е место).

Яна Рождественская