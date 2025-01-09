Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе «Нарва» в Волосовском районе

Полиция проводит проверку по факту ДТП с тремя пострадавшими в Волосовском районе Ленобласти. Авария произошла 8 января в 16:20 на 99-м км автодороги «Нарва».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Следующая фотография 1 / 4 Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 44-летний водитель за рулем Toyota Land Cruiser Prado, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Note, за рулем которого находился 53-летний водитель.

В результате ДТП водитель Nissan, а также его два пассажира: 46-летняя женщина и 10-летняя девочка были госпитализированы в тяжелом состоянии. Все подробности произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

Ранее «Ъ-СПб» писал о госпитализации дошкольника в тяжелом состоянии после ДТП с дорожной машиной на трассе А-120 в районе поселка Ульяновка в Ленобласти.

Андрей Цедрик