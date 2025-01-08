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Дошкольника госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП с дорожной машиной

Около трех часов дня 7 января на трассе А-120 в районе поселка Ульяновка комбинированная дорожная машина при развороте врезалась во встречный «Москвич-6», двигаясь в сторону Гатчины, сообщает 78.ru.

В легковом автомобиле находился шестилетний малыш, его доставили в Тосненскую больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, у несовершеннолетнего зафиксировали разрыв внутренних органов. Обстоятельства аварии выясняются.

Известно, что 30-летний отец ребенка, который находился за рулем «Москвича», привлекался к административной ответственности пять раз за нарушение скоростного режима. Все штрафы были оплачены. Что касается 60-летнего водителя дорожной машины, то он не привлекался к ответственности за нарушение ПДД в 2024 году.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на Пискаревском проспекте 7 января произошло ДТП с участием эвакуатора. Машина врезалась в автобусную остановку и сбила петербурженку с ребенком. Всем пострадавшим своевременно оказали медицинскую помощь.

Андрей Маркелов

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