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Коммерсантъ FM
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Поставщики заказывают музыку

На рынок дистрибуции контента выходит новый участник

Бывший топ-менеджер Warner Music в РФ Бахтияр Алиев запустил нового дистрибутора — Ovokacho, компания уже заключила контракты на поставку контента с музыкальными стримингами. Через дистрибутора также были выгружены на стриминговые сервисы январские релизы артистов. Участники рынка отмечают, что прямая дистрибуция контента выгоднее для лейблов из-за прозрачности отчетности, а также контролируемой отгрузки релизов.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Глава лейбла Lotus Music, экс-руководитель Atlantic Records Russia (принадлежит Warner Music) Бахтияр Алиев объявил в своем Telegram-канале о запуске нового дистрибутора — Ovokacho. По его словам, компания уже подписала прямые контракты на выгрузку контента со стриминговыми сервисами и уже выгрузила январские релизы с помощью дистрибутора.

Собеседники “Ъ” на медиарынке уточняют, что дистрибутор будет работать не только с Lotus Music (артисты — Emin, HammAli & Navai, Slava Marlow и др.), но и другими.

Представитель господина Алиева отказался от комментариев, также поступили в «Звуке», «VK Музыке». В «Яндекс Музыке» и «МТС Медиа» (входит «МТС Музыка») не ответили на вопрос “Ъ” о прямых контрактах.

ООО «Овокачо» было зарегистрировано еще 9 сентября, основным бенефициаром указан Бахтияр Алиев, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Руководителем ООО указан Николай Салмин, по словам господина Алиева в Telegram-канале, топ-менеджер помогал ему развивать лейбл Zhara Music (бывший Siyah Music, реструктуризированный в 2018 году). В 2021 году Zhara Music со всем каталогом купила Warner Music Group, после чего лейбл сменил название на Atlantic Records Russia. Предполагалось, что Atlantic Records будет продвигать российских артистов за рубежом.

О запуске лейбла Lotus Music стало известно в позапрошлом году (см. “Ъ” от 1 марта 2023 года). Инвестиции в проект составили порядка $1 млн собственных средств в год без учета покупки каталогов. Партнером лейбла в части цифровой дистрибуции на стриминговые площадки был S&P Digital.

По данным InterMedia, российский рынок музыкального стриминга в 2022 году впервые в истории наблюдений показал спад: снижение составило 30–50%, до примерно 5–7 млрд руб. (см. “Ъ” от 6 февраля 2023 года). В прошлом году свою оценку дала Национальная федерация музыкальной индустрии: объем рынка музыкальных сервисов по подписке, по ее данным, вырос почти на 40% и достиг 25,4 млрд руб., сообщал в мае РБК. В этом году показатель составил 32 млрд руб., увеличившись год к году на более чем 20% (см. “Ъ” от 20 декабря).

В «Яндекс Музыке» отмечают рост числа выпускающих релизы артистов. Это будет одним из основных драйверов роста рынка в ближайшие годы, считает руководитель «Яндекс Музыки» Александра Сагалович: «Появление новых игроков на таком растущем рынке — это естественный процесс».

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Исторически лейблы занимались прямой дистрибуцией, отмечает представитель холдинга «МТС Медиа»: «Их конкурентное преимущество зависело от ширины и разнообразия дистрибуционных цепочек и собственных точек продаж». Сейчас лейбл может все отдать на аутсорсинг (сторонним подрядчикам на условиях контракта), уточняют в компании. При этом прямые цепочки, как, например, у «МТС Лейбла», выгоднее по ряду причин, считают в компании. Речь идет о контроле условий и прозрачности отчетности, более удобном формате работы с площадками и контролируемой отгрузке релизов, которая критически важна при нынешнем потоке новинок. «Компании-посредники далеко не всегда реагируют быстро, когда нужно оперативно обновить метаданные или релиз, а для работы лейблов это крайне важный фактор»,— заверяют в «МТС Медиа».

Юлия Юрасова

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