Xiaomi подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда для продажи пива

Корпорация Xiaomi подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (ФИПС) на регистрацию новой продукции. Согласно документу, в случае одобрения заявки компания сможет производить и продавать пиво, шоколад, фрукты и другие изделия.

Заявку подали еще 28 декабря 2024 года, однако в реестре ФИПС ее опубликовали 3 января 2025 года. Заявка охватывает классы международной классификации товаров и услуг под номерами 26, 30, 31 и 32.

В 26-й класс входят галантерейные изделия, декоративные изделия, гаджеты для дома, басонные изделия, изделия для шитья и другие. В класс 30 входят различные продукты питания: кофе, чай, жевательная резинка, хлеб, готовая еда, специи, макаронные и кондитерские изделия, шоколад и так далее. 31-й класс — злаковые, цветы, наполнители для туалетов домашних животных, свежие фрукты, ягоды и садовые травы, а также деревья. 32-й класс — пиво, воды, соки, газированные напитки и энергетики.

Сейчас Xiaomi продает смартфоны и другую электронику, бытовую технику и товары для дома, персональный электротранспорт (моноколеса, электросамокаты и так далее) и электрокары. Также корпорация производит очки, одежду и игрушки. На сайте фирменного магазина Xiaocom сейчас уже можно найти пиво, ликер, грузинское вино, мед, чай, кофе, отруби и другие продукты. Но в наличии товаров пока нет.