Крупнейший в России производитель сельхозтехники «Ростсельмаш» снизил производство на 30%

Крупнейший российский производитель сельскохозяйственной техники, ростовский «Ростсельмаш» по итогам 2024 года снизил объемы производства на 30%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совладельца предприятия Константина Бабкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Годом ранее завод показал рост производства на 40%, но падение спроса и проблемы с господдержкой оказали свое влияние на работу предприятия в 2024 году.

«В 2024 году на 30% мы произвели меньше техники, чем в прошлом. Это связано со снижением спроса на технику и еще причина в том, что в этом году меры поддержки со стороны правительства гораздо хуже работали», — приводит издание слова Бабкина

По словам совладельца предприятия, программа субсидирования покупки сельхозтехники в прошлом году была профинансирована властями не в полном объеме и не вовремя.

Также Бабкин отметил, что на 30% упали и продажи продукции, в том числе на экспорт. Но компания при этом смогла расширить географию поставок продукции. Так, в 2024 году комбайны впервые были отправлены в Танзанию.

Отметим, что в 2023 году «Ростсельмаш» открыл в Ростовской области сразу три новых завода. Самым крупным стал тракторный завод в Ростове.

Роман Никитин