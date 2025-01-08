Дело о мошенничестве с котельными под Тамбовом передали в Москву

Ленинский райсуд Тамбова передал в Лефортовский райсуд Москвы уголовное дело о хищении 119 млн руб. при строительстве котельных в Котовске. Согласно картотеке дел, заседание по его рассмотрению назначено на 21 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас единственным обвиняемым в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) является топ-менеджер компании-подрядчика Олег Попов. Ранее вместе с ним по уголовному делу проходили его коллеги по ГК «Компьюлинк» Юрий Чернышов и Юрий Данилюк, а также бывший вице-губернатор Игорь Кулаков. Господин Чернышов умер в следственном изоляторе, а двое других фигурантов заключили контракты на военную службу. Перед передачей дела в Лефортовский райсуд Москвы суд в Тамбове продлил арест Олега Попова в СИЗО на полгода. Он провел в изоляторе больше двух лет. Защита обжаловала решение о продлении меры пресечения, однако Тамбовский облсуд оставил его в силе.

В МВД считают, что в 2016–2017 годах обвиняемые похитили 119 млн руб. бюджетных денежных средств при строительстве шести блочно-модульных котельных в Котовске взамен ТЭЦ, которая пришла в негодность. Общая стоимость проекта составляла 500 млн руб., из них 300 млн руб. выделил Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а остальные вложил подрядчик.

Все фигуранты дела не признавали вину. Сейчас построенные ими котельные работают.

Сергей Толмачев