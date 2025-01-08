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Коммерсантъ FM
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Кофе готовится с трудом

Почему аналитики предрекают сокращение потребления продуктов из какао-бобов

Для любителей кофе и шоколада наступает сложный год. Цены на биржах побили исторические рекорды, и это неизбежно отразится на розничном сегменте. Участники рынка говорят, что их запасы позволят сгладить подорожание. Но аналитики предрекают и более негативные последствия вплоть до сокращения потребления. Почему сложилась такая ситуация? И ждать ли разворота цен? Об этом — Иван Корякин.

Кофе дорожал и прежде. Погодные условия, урожай, курсы валют, биржевые спекулянты — слишком много факторов, которые разгоняли котировки, накладываясь друг на друга. В такие моменты производители использовали своего рода демпферный механизм и смешивали подорожавшую арабику с робустой — этот сорт исторически был в меньшей степени подвержен колебаниям цен. Пока не наступил 2024 год, и не подорожало все, говорит генеральный директор «Росчайкофе» Рамаз Чантурия: «Одновременное совпадение этих двух обстоятельств в истории кофейного мира еще не наблюдалось никогда. Когда у нас бывали пиковые значения арабики, робуста позволяла компенсировать стоимость готовых продуктов, например, эспрессо-смеси, они все делаются в сочетании арабики с робустой. Поэтому ситуация очень и очень напряженная».

Кофейный рынок ощутил давление

Потребители ощутили это еще летом, когда спешлти кофейни подняли цены в пределах 30 руб. Некоторым удалось продержаться до осени. При этом рекорды на биржах были установлены в ноябре. Поэтому ценники, скорее всего, еще не раз перепишут. Игроки рынка постараются сгладить неизбежный рост, их запасы это позволяют, говорит эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин: «Ситуация не улучшится с учетом тех предпосылок по урожаю, которые на рынке сейчас есть и формируют ту самую цену, которую мы видим на бирже. Поэтому цена окажется точно выше, рост может быть в диапазоне 20-25%. Продавцы будут стараться размазывать это повышение в течение предстоящего 2025 года».

Что же до бизнеса, то лучше всего себя чувствуют заведения формата «кофе с собой». У них продажи в денежном выражении за год увеличились на четверть, подсчитали аналитики «Чек Индекс». Заведения с собственной обжаркой и официантами стагнируют, отмечают в компании Infoline. Там считают, что потребители пока не готовы отказываться от кофе, но переключаются на более демократичные форматы. Впрочем, надолго ли? Неизбежный рост цен приведет к сокращению потребления, уверен Рамаз Чантурия из «Росчайкофе»: «В первом полугодии 2025-го мы ожидаем продолжение высокого уровня нагрузки на индустрию, и цены будут, скорее всего, еще какое-то время держатся на высоких уровнях. Высокие цены в любом случае приведут к снижению потребления, это скажется на всех — и на тех, кто обжаривает кофе, и на тех, кто его выращивает».

Бизнес подливает бабл-ти

До исторических максимумов выросли и цены на какао бобы. Началось это еще в 2023-м, и с тех пор стоимость увеличилась втрое. Такую же динамику показал и шоколад в рознице. Очередной пик не за горами, он, скорее всего, придется на осень, говорит основатель фабрики ShokoBox Андрей Шарков: «То, что в марте будет собрано, сначала отфильтруют, отферментируют и обжарят в местах сборки. И до того, как все это пойдет первым кораблем в страны и будет переработано уже в какао, в шоколадную массу, пройдет еще месяца два, а то и три. Этот продукт будет также дополнительно переработан, и только к осени, самое раннее, он поступит на линии по производству шоколада».

Что кофе, что шоколад — цены на эти продукты едва ли будут такими, как прежде, соглашаются участники рынка. Но потребителю уж слишком непросто отказаться от сладкого или эспрессо. Это ведь не только законы рынка, но и дело привычки.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин, Андрей Загорский

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