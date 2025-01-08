В Крыму прогнозируют ухудшение ситуации с выбросами мазута

Согласно прогнозам, существует высокий риск того, что ситуация в Крыму с выбросами мазута может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае, написал глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Федора Бабенкова Фото: Telegram-канал Федора Бабенкова

В связи с этим Сергей Аксенов на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Крыма поручил усилить работу всех служб. Главная задача — не допускать выброса нефтепродуктов на берег. При обнаружении загрязнений устранять их необходимо в течение суток.

«Для оперативного сбора должны быть закуплены и распределены по муниципалитетам металлические бочки для ручного сбора мазута, доведена информация о площадках по утилизации отходов, которые имеют соответствующую лицензию»,— говорится в сообщении главы республики.

Значительных выбросов нефтепродуктов, по данным Сергея Аксенова, в Крыму нет. С 21 декабря до 8 января с пляжей республики вывезли 265 тонн загрязненного грунта, очищено 84 км побережья.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в Крыму за последние сутки выявлены семь фактов загрязнения. Работы на шести участках завершены.

Вчера мазутные пятна обнаружили в Евпатории.

В Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива мазута, вызванного крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря. Судна суммарно перевозили более 9 тыс. тонн мазута. Крушение танкеров привело к загрязнениям акватории, побережья в Крыму, Севастополе и на Кубани.

Маргарита Синкевич