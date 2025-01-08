Екатеринбург вошел в тройку российских городов с самой дорогой жизнью

Екатеринбург занял третье место в России по тому, насколько дорого обходится в нем жить, следует из данных рейтинга Numbeo. В мире он занял 298 место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На первом месте оказалась Москва (250 в мире), на втором – Санкт-Петербург (285 в мире). В рейтинг также вошли Нижний Новгород (300 в мире), Казань (302 в мире), Краснодар, Калининград, Новосибирск, Уфа, Ростов-на-Дону (304-308 места), Пермь (313 место).

В рейтинге учитывалась стоимость аренды жилья, цены в магазинах и ресторанах, стоимость продуктов. Так, стоимость жизни без учета аренды жилья для семьи из четверых по оценкам составителей достигает 170 тыс. руб., а для одного человека – 49 тыс. руб. Это на четверть меньше, чем в Москве.

Анна Капустина