В Ростовской области отстранили от службы начальника полиции Тарасовского района

Начальника ОМВД России по Тарасовскому району Сергея Назарова отстранили от службы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области

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Сообщается, что оперативники установили факт противоправного деяния со стороны полицейского.

«Предварительно установлено, что начальник территориального отдела полиции подписал акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту, при этом не принял надлежащих мер, направленных на проведение экспертизы для проверки предоставленных подрядчиком результатов», — сообщили в пресс-службе.

Источник «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах сообщил, что поводом стал ремонт здания отдела полиции. В декабре 2021 года Сергей Назаров подписал документы о приемке работ, не проведя проверку их выполнения. По сути же работы в полном объеме выполнены не были. Ущерб бюджету составил около 200 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении в отношении полицейского уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий. Меру пресечения в отношении Назарова пока не избирали.

Сергей Назаров работает в органах правопорядка с 2006 года. Полицию Тарасовского района он возглавил в 2021 году.

Роман Никитин