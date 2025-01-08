Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чернышенко: 2024 год стал рекордным по количеству турпоездок по России

Россияне и иностранцы совершили 79,2 млн туристических поездок с января по ноябрь 2024 года по России. Это на 11% больше, чем за такой же период прошлого года. Ожидается, что по итогам года этот показатель составит около 92 млн поездок и станет рекордным за 23-летнюю историю наблюдений, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко

Дмитрий Чернышенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Дмитрий Чернышенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По абсолютным показателям внутреннего туризма лидируют Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Растет поток иностранных путешественников — в особенности поток гостей из Китая, которые приезжают на Дальний Восток. В Хабаровском крае количество турпоездок иностранных гостей выросло на 204%, в Амурской области — на 142%, а в Приморье — на 112%.

«Такой рост приближает нас к выполнению поставленной президентом России Владимиром Путиным цели: к 2030 году достичь 5% доли туризма в ВВП страны и 140 млн туристических поездок»,— цитирует господина Чернышенко пресс-служба правительства РФ.

В топ-10 регионов—лидеров по туризму также входят Московская область, Крым, Татарстан, Свердловская область, Тюменская область, Ростовская область, Ставропольский край. Вице-премьер отметил, что в России растут новые туристические центры, особенно в Сибири, где число турпоездок увеличилось более чем на 16%. В Северной Осетии ожидается открытие нового курорта «Мамисон», а также по всей стране расширяются и реконструируются уже существующие курорты, заявил господин Чернышенко.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...