Чернышенко: 2024 год стал рекордным по количеству турпоездок по России

Россияне и иностранцы совершили 79,2 млн туристических поездок с января по ноябрь 2024 года по России. Это на 11% больше, чем за такой же период прошлого года. Ожидается, что по итогам года этот показатель составит около 92 млн поездок и станет рекордным за 23-летнюю историю наблюдений, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Чернышенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Чернышенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По абсолютным показателям внутреннего туризма лидируют Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Растет поток иностранных путешественников — в особенности поток гостей из Китая, которые приезжают на Дальний Восток. В Хабаровском крае количество турпоездок иностранных гостей выросло на 204%, в Амурской области — на 142%, а в Приморье — на 112%.

«Такой рост приближает нас к выполнению поставленной президентом России Владимиром Путиным цели: к 2030 году достичь 5% доли туризма в ВВП страны и 140 млн туристических поездок»,— цитирует господина Чернышенко пресс-служба правительства РФ.

В топ-10 регионов—лидеров по туризму также входят Московская область, Крым, Татарстан, Свердловская область, Тюменская область, Ростовская область, Ставропольский край. Вице-премьер отметил, что в России растут новые туристические центры, особенно в Сибири, где число турпоездок увеличилось более чем на 16%. В Северной Осетии ожидается открытие нового курорта «Мамисон», а также по всей стране расширяются и реконструируются уже существующие курорты, заявил господин Чернышенко.